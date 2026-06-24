Brynn, apprentie chevaleresse

Monstres, magie et hannetons voraces... Tant d'occasions pour Brynn de prouver sa valeur auprès des chevaliers de la table ronde. A Camelot, on s'attend à ce que Brynn, treize ans, apprenne la couture, pas l'art de l'épée. Dommage : elle est fille de Lancelot du Lac et bien décidée à devenir chevaleresse, même si le règlement, les adultes et la logique disent le contraire. Quand elle croise la route de Dagonet " le Fol ", ancien héros un peu cabossé, Brynn découvre un entraînement fait de vaisselle explosée et de seaux sur la tête. Avec ses amis, un faux nom de guerre et une armure de travers, elle se glisse à la Grande Joute des Cadets. Entre rival trop fier, monstre mécanique et secret de naissance, Brynn va apprendre que la vraie magie, c'est de ne jamais renoncer à qui l'on est.