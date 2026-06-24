Un samedi soir sur la terre

Elle vit seule et ne sait même plus si ça la dérange. Sa vie avec sa fille est rythmée et joyeuse. Il est marié à la femme parfaite, en apparence. Mais qui la connaît sait que le piège s'est juste refermé sur lui. Leurs filles ont le même âge et débutent leur carrière de petites danseuses. Tous les samedis matin, ils se croisent à la librairie café à côté du studio de danse en attendant la fin du cours. Autour d'une tasse fumante et toujours un livre à la main, d'un regard à un début de conversation, ils apprennent à se connaître. Et si le bonheur était possible ? Tiphaine Marchand vit en Ile-de-France. Elle travaille dans les ressources humaines, écrit et danse.