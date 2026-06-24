Tout inclus, même lui

ELLE VIT POUR L'IMAGE PARFAITE. LUI POUR L'INSTANT PRESENT. Ashley Parker ne voyage jamais sans ses talons, son sérum à l'acide hyaluronique et un feed Instagram soigneusement maîtrisé. Jake Sullivan, lui, ne se sépare jamais de ses rangers, d'un couteau multifonctions et d'un sac à dos qui a survécu à bien pire qu'un vol en classe éco. Ils n'ont absolument rien en commun. Sauf un contrat. Une marque de soda les embarque pour une campagne aux quatre coins du monde avec une seule mission : découvrir ce qui rend les gens heureux. Sur le papier, ça semble simple. Mais à chaque destination, une enveloppe surprise vient rebattre les cartes. L'un choisit. L'autre subit. Obligés de voyager ensemble, de partager chaque vol, chaque galère et même leur chambre, Ashley et Jake vont rapidement comprendre qu'entre eux, le choc culturel est permanent. Entre tensions, imprévus et réparties bien senties, ils pourraient aussi découvrir qu'on peut perdre le contrôle... même quand on pensait tout maîtriser. Et si le bonheur ne se trouvait pas dans la destination, mais dans la personne qu'on n'aurait jamais choisi d'emmener avec soi ? Une romance drôle, piquante et addictive qui vous embarque aussi loin dans le monde que dans les émotions.