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Fondation du patrimoine, trois décennies au service de la mémoire et de l’avenir

Fondation du patrimoine (Franc

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Depuis 30 ans, la Fondation du patrimoine s'impose comme le premier acteur de protection de notre histoire commune. Protéger aujourd'hui pour transmettre demain, telle est la conviction de la Fondation, qui oeuvre pour sauvegarder un patrimoine essentiel et contribue au rayonnement de territoires entiers. Richement illustré, ce livre anniversaire retrace une aventure patrimoniale et humaine : il nous immerge dans notre mémoire collective, au travers des savoir-faire, lieux et monuments. Découvrez le travail et le dévouement des bénévoles, donateurs et porteurs de projets, qui font de la préservation de notre passé le socle vivant de notre avenir.

Par Fondation du patrimoine (Franc
Chez Skira

|

Auteur

Fondation du patrimoine (Franc

Editeur

Skira

Genre

Histoire de l'architecture

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Fondation du patrimoine, trois décennies au service de la mémoire et de l’avenir

Fondation du patrimoine (Franc

Paru le 24/06/2026

192 pages

Skira

39,00 €

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Scannez le code barre 9782370743183
9782370743183
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