Fondation du patrimoine, trois décennies au service de la mémoire et de l’avenir

Depuis 30 ans, la Fondation du patrimoine s'impose comme le premier acteur de protection de notre histoire commune. Protéger aujourd'hui pour transmettre demain, telle est la conviction de la Fondation, qui oeuvre pour sauvegarder un patrimoine essentiel et contribue au rayonnement de territoires entiers. Richement illustré, ce livre anniversaire retrace une aventure patrimoniale et humaine : il nous immerge dans notre mémoire collective, au travers des savoir-faire, lieux et monuments. Découvrez le travail et le dévouement des bénévoles, donateurs et porteurs de projets, qui font de la préservation de notre passé le socle vivant de notre avenir.