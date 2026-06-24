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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La voie théurgique

Vincent Lauvergne

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Loin d'être un ensemble de recettes magiques, la théurgie est une voie royale d'évolution spirituelle qui relie l'humain au divin. Des Oracles chaldaïques aux néoplatoniciens, de Jamblique à Proclus, cette tradition millénaire offre un chemin initiatique où la philosophie et le rituel s'unissent pour élever l'âme. Dans cet ouvrage à la fois érudit et profondément personnel, Vincent Lauvergne nous livre le fruit de plus de trente années de pratique et de recherches. Loin des compilations académiques et des dogmes fi gés, il nous propose une théurgie vivante, tout à la fois ancrée dans notre époque, adaptée au XXIe siècle et nourrie par les sources antiques. Au coeur de ce livre_ : le miroir magique, support ancestral de vision et de théophanie, dont l'auteur retrace l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'aux pratiques contemporaines. Véritable porte entre les mondes, le miroir devient ici l'outil privilégié du théurge pour accéder aux plans supérieurs de conscience. L'auteur nous rappelle ainsi que la théurgie est avant tout un chemin de liberté, où chacun peut tracer sa propre voie vers la lumière divine.

Par Vincent Lauvergne
Chez Alliance Magique

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Auteur

Vincent Lauvergne

Editeur

Alliance Magique

Genre

Magie

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La voie théurgique

Vincent Lauvergne

Paru le 24/06/2026

360 pages

Alliance Magique

25,50 €

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