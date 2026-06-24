Entrez dans l'univers de la vannerie sauvage et (re)découvrez l'art de tresser la nature. Réalisez plus de 20 créations uniques, telles que des paniers, boîtes en écorce, chapeaux, cabas, hottes, filets et bien d'autres objets que vous utiliserez au quotidien. Gagnez en autonomie en découvrant les gestes et tours de main essentiels du vannier, grâce à 10 techniques simples et accessibles à tous, mais aussi des outils à fabriquer vous-même et des conseils pour réparer vos vanneries. Récoltez vos matières premières en glanant 10 végétaux communs et abondants dans les haies et les espaces naturels qui vous entourent : seigle, bouleau, cornouiller, chèvrefeuille, sans oublier bien sûr les incontournables saules... Que vous soyez débutant curieux, amoureux de la nature, ou professionnel en quête d'inspirations nouvelles, cet ouvrage complet et très illustré vous ouvre les portes d'un savoir-faire ancestral à mettre au service de votre créativité. Laissez-vous guider par le riche contenu de cette " boîte à trésors " et devenez à votre tour un véritable créateur de vanneries sauvages originales qui vous ressemblent et racontent la nature proche de chez vous.