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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Innocent III

Bernard Lecomte, Rémi Beaupré, Christophe Babonneau

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Préserver l'unité chrétienne. Face à l'hérésie : la foi et le glaive Au XIIIe siècle, la chrétienté vacille. L'hérésie cathare qui s'étend dans le Midi de la France menace la sainte Eglise. Alors que certains puissants défient Rome, la papauté se doit d'affirmer son autorité face aux ambitions. Innocent III, chef spirituel, se lance donc dans une lutte sans concession pour préserver la foi et l'ordre... Diplomate et fin stratège, il prépare une croisade inédite contre les hérétiques. Mobilisant les princes, il affronte les résistances et les trahisons. Mais jusqu'où un pape peut-il aller pour défendre l'unité de l'Eglise ? Entre idéal évangélique et recours à la force, faut-il imposer la foi catholique par la guerre ? Alors que le comte de Toulouse plie sous l'autorité de l' Eglise et met ses hommes à son service, une guerre sanglante, ponctuée par le massacre de Béziers, marque le début d'une répression sans précédent... Innocent III convoque ensuite le IVe concile du Latran (1215). Il y codifie la discipline ecclésiastique pour asseoir une fois pour toutes l'autorité pontificale. Influençant toute la politique européenne, il ne réformera pas seulement l'Eglise mais l'ensemble de la société occidentale de son époque. A travers l'histoire de l'un des plus puissants papes du Moyen Age, Stéphane Betbeder et Christophe Babonneau nous plongent dans un biopic passionnant où se mêlent intrigues politiques, passions et spiritualité pour une fresque saisissante.

Par Bernard Lecomte, Rémi Beaupré, Christophe Babonneau
Chez Glénat

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Auteur

Bernard Lecomte, Rémi Beaupré, Christophe Babonneau

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Innocent III

Bernard Lecomte, Rémi Beaupré, Christophe Babonneau

Paru le 24/06/2026

56 pages

Glénat

16,00 €

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