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Somewhere and somehow

Eric Reinhardt, Olivier Metzger

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Olivier Metzger travaille la lumière tel un metteur en scène, sculptant les images dans un clair-obscur délicat, souvent empreint de mélancolie. Ses photographies aux résonances fantasmatiques sont habitées par les influences du cinéma, et elles nous entraînent dans un monde incertain, prêt à se dissoudre. En 2022, il disparaît brutalement dans un accident, laissant derrière lui une oeuvre profondément humaine, attentive à la vulnérabilité et à la beauté du monde. Eric Reinhardt signe ici un texte conçu comme un dialogue à deux voix, d'une intensité poétique nourrie par les musiques qui accompagnaient le photographe.

Par Eric Reinhardt, Olivier Metzger
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Eric Reinhardt, Olivier Metzger

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Photographes

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Somewhere and somehow

Eric Reinhardt, Olivier Metzger

Paru le 24/06/2026

128 pages

Actes Sud Editions

35,00 €

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