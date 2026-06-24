A Mylos, le zeppelin a finalement appareillé. Direction le pôle et la cité d'Armilia. Une expédition de la plus haute importance, comme le souligne le journal de bord de son plus jeune passager, un adolescent nommé Ferdinand Robur Hatteras. Il s'agit ni plus ni moins, grâce à la récitation d'une formule tenue secrète, de remettre en route la cité d'Armilia saisie par les glaces - Armilia étant elle-même la clé de voûte, le mécanisme secret qui fait fonctionner les autres Cités Obscures. En chemin, Ferdinand et sa complice de hasard Hella, une passagère clandestine de son âge qui s'était dissimulée dans les entrailles du dirigeable, découvriront éblouis, depuis les hauteurs du ciel, les mille et une merveilles naturelles, humaines ou techniques qui font la magie de ce monde des confins... Conjuguant textes, illustrations et planches de bande dessinée, cet album est un hommage admiratif à tous les récits de voyage qui, depuis toujours, savent susciter l'évasion par l'imaginaire. Cet ouvrage rassemble des récits où les enfants sont au coeur de l'action, réunissant quatre histoires - La Route d'Armilia, Mary la Penchée, Les Chevaux de Lune et La Perle - et met en valeur le dessin de François Schuiten dans un grand format 24 × 32 cm.