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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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L'éducation physique de 1945 à nos jours

Michaël Attali, Jean Saint-Martin

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En raison de sa position particulière dans l'espace scolaire et de sa dépendance aux influences sociales, politiques, culturelles, le champ de l'EPS traduit depuis 1945 et avec une sorte d'effet de loupe les tensions et les débats relatifs qui ont soutenu l'exigence générale de démocratisation. D'où l'importance particulière que revêt, pour la discipline mais aussi au-delà, le présent travail d'historiens, devenu un "classique" depuis sa première parution en 2004. A travers une triple analyse, institutionnelle, politique et culturelle, les auteurs du présent ouvrage précisent les facteurs qualitatifs et quantitatifs de cette démocratisation. Ils apportent une attention soutenue aux grandes problématiques : apprentissage de la citoyenneté, socialisation, égalité des chances, diffusion des savoirs. Le livre a été soigneusement mis à jour pour cette quatrième édition en intégrant les effets des transformations dues aux réformes et changements sociaux (Covid-19, etc.) du premier quart du XXIe siècle.

Par Michaël Attali, Jean Saint-Martin
Chez Armand Colin

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Auteur

Michaël Attali, Jean Saint-Martin

Editeur

Armand Colin

Genre

Histoire du sport

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L'éducation physique de 1945 à nos jours

Michaël Attali, Jean Saint-Martin

Paru le 24/06/2026

356 pages

Armand Colin

32,00 €

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Scannez le code barre 9782200642891
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