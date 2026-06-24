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La boîte à outils pour prendre la parole en public

Annie Leibovitz, Annie Leibovitz

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Dans un quotidien où les réunions s'enchaînent, les visios s'allongent et les présentations s'improvisent à la dernière minute, prendre la parole en public peut vite devenir une source de stress, voire de panique. Et si l'enjeu n'était pas seulement de "parler en public" , mais d'incarner vraiment votre message, de gérer votre trac et de créer un lien vivant avec votre auditoire ? FOCUS - Une approche très concrète de la prise de parole, du premier brief jusqu'au débriefing. - Un travail en profondeur sur le trac, le stress et le syndrome de l'imposteur, grâce à des protocoles mentaux, physiques et vocaux simples à appliquer. - Un nouveau dossier 7, qui intègre la mise en scène avancée de l'orateur (voix, rythme, silences, lien au public) et l'apport de l'IA pour préparer, analyser et faire progresser vos prises de parole à distance S'appuyant sur le théâtre, les neurosciences, la préparation mentale des sportifs et une longue expérience de formation et de coaching, cet ouvrage conjugue méthodes de préparation, exercices de respiration et de relaxation, outils de structuration, techniques scéniques, cas concrets et retours d'expérience de participants. Une véritable méthode pour transformer votre peur de parler... en plaisir de prendre la parole.

Par Annie Leibovitz, Annie Leibovitz
Chez Dunod

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Auteur

Annie Leibovitz, Annie Leibovitz

Editeur

Dunod

Genre

Expression orale

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La boîte à outils pour prendre la parole en public

Annie Leibovitz, Annie Leibovitz

Paru le 24/06/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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