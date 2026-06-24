Psychologie sociale des inégalités

Inégalités liées à l'origine sociale ou migratoire, à l'identité ou l'orientation sexuelle, à l'âge, à la situation de handicap... Sous toutes leurs formes, les inégalités restent aujourd'hui un enjeu scientifique et sociétal majeur. Alors que la présence d'inégalités modérées peut être positive en termes de motivation à la réussite, des inégalités trop fortes sont à l'origine de nombreux problèmes psychologiques et sociaux, comme le populisme, le complotisme, le racisme ou encore la délinquance. Dans ce livre, 20 spécialistes francophones de la question résument les travaux scientifiques qui permettent de mieux comprendre les répercussions psychologiques et sociales des inégalités, de se distancer des controverses idéologiques que ce thème suscite, et de tenter, grâce aux données empiriques et aux théories actuelles, d'évaluer ce qui est de l'ordre du mythe et de la réalité.