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Les métropoles régionales et le Grand Paris

Daniel Béhar, Matilin Le Meur

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Dès qu'il s'agit d'aménagement du territoire français, Paris est une référence incontournable, comme le consacrent ces formules récurrentes : "Paris et le désert français", "décoloniser la province", "la France périphérique"... Pourtant, la montée en puissance ces vingt dernières années des métropoles régionales paraît démentir cette rengaine. Plus encore, une relation d'indifférence mutuelle s'établit entre ces métropoles et le Grand Paris. C'est cette situation que l'ouvrage s'attache à décrire et mettre en perspective : la question territoriale en France vit peut-être aujourd'hui l'un de ses moments les plus singuliers. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".

Par Daniel Béhar, Matilin Le Meur
Chez Flammarion

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Auteur

Daniel Béhar, Matilin Le Meur

Editeur

Flammarion

Genre

Droit constitutionnel

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Les métropoles régionales et le Grand Paris

Daniel Béhar, Matilin Le Meur

Paru le 24/06/2026

104 pages

Flammarion

7,90 €

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Scannez le code barre 9782080155726
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