La métropole et ses voisins

Comment la métropole de Lyon, collectivité de plein exercice, organise-t-elle ses relations avec les territoires limitrophes pour gérer ensemble les services urbains (déchets, eau, mobilités...) ou pour conduire des projets d'aménagement et de développement ? Cet ouvrage explore la diversité des coopérations interterritoriales déployées dans l'aire métropolitaine lyonnaise, en les abordant au prisme des outils institutionnels mis en oeuvre. Au-delà des vertus et limites inhérentes à ces dispositifs, et alors que la transition écologique redéfinit les contours et enjeux des politiques métropolitaines, il met en lumière le rôle déterminant des volontés collectives pour agir. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".