Coffret cozy

1 livre de coloriage cozy + 1 peluche trop mignonne ! Retrouvez toute la douceur des chaudes journées d'été dans ces coloriages ensoleillés. En bord de mer, lors d'un pique-nique sur l'herbe moelleuse ou en dégustant une glace, redonnez des couleurs aux plus doux souvenirs estivaux. Plongez dans un monde 100% cozy et fondez de mignonnerie avec ce petit lapin qui accompagnera vos journées colo ! Ce coffret contient : - 1 livre de 22 coloriages trop cute - 1 peluche lapin cozy collector