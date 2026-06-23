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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le mystère du mangeur d'âmes

Sebastian Bernadotte, Thomas Andrew

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Paris, 1889. Sous les lumières étincelantes de la capitale qui se prépare à célébrer son Exposition universelle, l'ombre rôde. Une ombre qui tue... et dévore les âmes. A l'I. S. F. , les Investigations Surnaturelles Françaises, deux enquêteurs aux tempéraments aussi contradictoires que complémentaires sont dépêchés sur l'affaire : Louise de Stalles, succube aristocrate au charme incendiaire et au tempérament explosif, et Paul Deschanelles, nécromancien élégant, dandy jusqu'au bout de sa canne... mais incapable de regarder un cadavre sans pâlir. Rien ne les rapproche, si ce n'est leur goût du danger, des secrets et une affection toute fraternelle. Alors qu'une série de meurtres secoue Paris, le duo se lance dans une traque où la magie se mêle au sang, où les alliances se brisent aussi vite que les certitudes. Pour arrêter le mangeur d'âmes qui terrorise la Ville Lumière, ils devront affronter leurs adversaires... mais aussi les démons qu'ils pensaient avoir enterrés.

Par Sebastian Bernadotte, Thomas Andrew
Chez Spark Publishing

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Auteur

Sebastian Bernadotte, Thomas Andrew

Editeur

Spark Publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

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Le mystère du mangeur d'âmes

Sebastian Bernadotte, Thomas Andrew

Paru le 23/06/2026

504 pages

Spark Publishing

20,90 €

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