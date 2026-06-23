Le mystère du mangeur d'âmes

Paris, 1889. Sous les lumières étincelantes de la capitale qui se prépare à célébrer son Exposition universelle, l'ombre rôde. Une ombre qui tue... et dévore les âmes. A l'I. S. F. , les Investigations Surnaturelles Françaises, deux enquêteurs aux tempéraments aussi contradictoires que complémentaires sont dépêchés sur l'affaire : Louise de Stalles, succube aristocrate au charme incendiaire et au tempérament explosif, et Paul Deschanelles, nécromancien élégant, dandy jusqu'au bout de sa canne... mais incapable de regarder un cadavre sans pâlir. Rien ne les rapproche, si ce n'est leur goût du danger, des secrets et une affection toute fraternelle. Alors qu'une série de meurtres secoue Paris, le duo se lance dans une traque où la magie se mêle au sang, où les alliances se brisent aussi vite que les certitudes. Pour arrêter le mangeur d'âmes qui terrorise la Ville Lumière, ils devront affronter leurs adversaires... mais aussi les démons qu'ils pensaient avoir enterrés.