Barbara Stanwyck, totale et opaque

Dès le début de sa carrière hollywoodienne, Barbara Stanwyck affirme la présence d'un statut hybride : celui de l'actrice-star. A l'instar de Bette Davis, elle n'est pas (seulement) choisie pour ses atouts physiques ou son aura mais également pour ses capacités de jeu. Découvrez le 1er livre en français consacré à l'une des plus grandes actrices d'Hollywood, d'une modernité et force sans pareille en 2026 ! Après le triomphe de la Rétrospective qui lui a été consacrée au Festival de La Rochelle 2025, voici le livre dédié à cette immense actrice, forte et indépendante. Barbara Stanwyck est l'égale des grandes stars dramatiques de sa génération : Joan Crawford, Bette Davis ou Katharine Hepburn. Elle a collaboré de près avec de très grands cinéastes, dont elle fut même parfois la muse : Frank Capra, William Wellman, Preston Sturges, Fritz Lang, Billy Wilder ou Howard Hawks. Et paradoxalement, cette immense actrice, qui suscitait l'admiration des grands et la dévotion des techniciens les plus discrets, est à redécouvrir. Instinctive, née dans le dénuement, sa vie ressemble à une légende américaine, mais, indépendante et fière, elle s'est imposée dans des personnages de femme forte, voire criminelle, qui prennent une résonnance nouvelle dans le cadre du féminisme revendiqué. Elle a pourtant brillé également dans la comédie, le mélodrame ou le western, ce qui fait d'elle la star qui a le plus contribué à l'évolution de certains grands genres. Il est temps que Barbara Stanwyck retrouve la place qui est la sienne : au sommet ! Parcourant certaines de ses interprétations le plus emblématiques (Assurance sur la mort, Baby Face) et d'autres moins connues (L'Ange blanc, Stella Dallas), ce livre ouvre la perspective d'une étude détaillée et exhaustive du jeu de Barbara Stanwyck, de L'Homme de la rue (1941) à Les Furies (1950), faisant découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre l'art du jeu de cette immense actrice, forte et indépendante ... Les monographies de la Collection PERSONA sont consacrées à l'étude thématique et stylistique détaillée du jeu d'un acteur ou d'une actrice au sein de films issus d'époques et de cinématographies variées, du cinéma classique hollywoodien au cinéma français contemporain. Cette collection a pour ambition de décrypter les spécificités du jeu des comédiens et des comédiennes, mais également de s'intéresser à l'identité de leurs personnages à partir d'une étude précise de leurs caractérisations et représentations à l'écran, en s'appuyant notamment sur une riche iconographie composée de photogrammes.