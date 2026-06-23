L'histoire du pacifisme est plutôt celle de multiples "pacifismes" , ayant en commun le rejet de la guerre mais tout à fait divergents, voire contradictoires, dans leurs motivations et dans leurs prémisses culturelles. Au XXe siècle, un nouveau pacifisme nationaliste est apparu, privilégiant l'intérêt national sur les valeurs humanitaires universelles. Ne pas s'impliquer dans des guerres "d'autrui" car "ce n'est pas notre affaire" . Ce pacifisme "national" , "souverainiste" , s'est enraciné dans l'opinion publique occidentale, comme le montre l'opposition actuelle à l'aide militaire à l'Ukraine face à l'invasion russe. Il met en avant le soi-disant intérêt national sur les préoccupations humanitaires générales et universalistes. Journaliste, historien et homme politique italien, président de la Fondazione Europa Ecologia et ancien président de Legambiente, association de protection de l'environnement, Roberto DELLA SETA est l'auteur d'essais sur l'histoire de la pensée et des mouvements écologistes et sur l'histoire des idées au XXe siècle.