Mes ténèbres, son obsession

Raion franchit les portes d'un domaine où chaque ombre semble l'épier. A la tête du clan Takahashi se tient Ryuku. Un homme dont le nom seul suffit à faire trembler la ville et taire les opposants... ou presque. Ce mariage devait être un sacrifice. Une stratégie. Un moyen de protéger son frère. Mais dès l'instant où leurs regards se croisent, Raion comprend que rien n'a été laissé au hasard. Ryuku l'a choisie. Il la veut. Il ne la traite ni comme une simple épouse ni comme une prisonnière. Au contraire, il semble chercher à révéler ce qu'elle tente d'enfouir sous la peur et la colère, comme s'il savait déjà ce qu'elle est capable de devenir. Plongée dans l'univers brutal des yakuzas, où les alliances se scellent dans le sang et où la loyauté a un prix, Raion découvre que la véritable menace n'est pas toujours celle qui brandit un katana. Et plus l'obsession de Ryuku se précise, plus une évidence s'impose : elle n'est peut-être pas la proie de cette histoire. Dans ce monde où le pouvoir ne se donne pas, elle devra choisir : survivre... ou régner aux côtés du monstre qui la réclame.