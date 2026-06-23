Le rêve français d'un "brut piémountèïs"

En racontant le parcours migratoire de ma famille, j'ai voulu rendre hommage à tous les déplacés fuyant les guerres ou la misère à la poursuite de leurs rêves. Tout particulièrement à ces Piémontaises et Piémontais qui ont apporté à ma ville de Nice leur enthousiasme, leurs espoirs, leurs savoir-faire, leur travail et quelquefois leur vie... Au fil des pages, j'ai pris conscience que je n'écrivais qu'un fragment de la longue marche des hommes qui fondent l'Histoire de l'Humanité. Aux victimes de la mer Méditerranée, Aux rêves avortés aux rives de l'espoir, Nuages accrochés à l'écume des vagues, Qui surfent à leurs crêtes dans l'indifférence, Sur cet immense tombeau des vies englouties.