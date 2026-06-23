Humour breton et beurre salé

"Ce serait bien d'avoir la version française de tes nouvelles ! " m'a-t-on réclamé plusieurs fois. Je me suis décidé, enfin. En voici quelques-unes traduites auxquelles s'ajoutent d'autres plus récentes et directement écrites en français, pour participer à des concours à l'occasion de divers salons du livre. Car, lorsque j'écris en breton, je pense directement en breton et lorsque j'écris en français, je pense français. Après une série de nouvelles ancrée dans l'adn breton, sur le thème du beurre, vous vous amuserez à propos de la sardine de Douarnenez, la lune de Landerneau, Vladimir le dictateur, l'homme né dans une armoire, les vocations, des perles de l'école d'agriculture... le tout accompagné des dessins bien sentis de Nono, toujours enthousiaste pour dépeindre les Bretons et leurs petits travers.