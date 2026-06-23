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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée

Humour breton et beurre salé

Nono, Hervé Lossec

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"Ce serait bien d'avoir la version française de tes nouvelles ! " m'a-t-on réclamé plusieurs fois. Je me suis décidé, enfin. En voici quelques-unes traduites auxquelles s'ajoutent d'autres plus récentes et directement écrites en français, pour participer à des concours à l'occasion de divers salons du livre. Car, lorsque j'écris en breton, je pense directement en breton et lorsque j'écris en français, je pense français. Après une série de nouvelles ancrée dans l'adn breton, sur le thème du beurre, vous vous amuserez à propos de la sardine de Douarnenez, la lune de Landerneau, Vladimir le dictateur, l'homme né dans une armoire, les vocations, des perles de l'école d'agriculture... le tout accompagné des dessins bien sentis de Nono, toujours enthousiaste pour dépeindre les Bretons et leurs petits travers.

Par Nono, Hervé Lossec
Chez Skol Vreizh

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Auteur

Nono, Hervé Lossec

Editeur

Skol Vreizh

Genre

Humour

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Humour breton et beurre salé

Nono, Hervé Lossec

Paru le 23/06/2026

144 pages

Skol Vreizh

15,00 €

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