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#Essais

Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers

Matthieu Leblanc

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Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles factoriels, modélisation de la volatilité implicite, gestion en delta neutre, dispersion, aide à la décision. Suivre le fil de la volatilité permet de fournir une pédagogie adaptée aux étudiants de niveau Master (universités, grandes écoles) ou les jeunes chercheurs, pour appréhender des notions clés de leur future activité. Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en oeuvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur.

Par Matthieu Leblanc
Chez Ellipses

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Auteur

Matthieu Leblanc

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques financières

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Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers

Matthieu Leblanc

Paru le 23/06/2026

192 pages

Ellipses

41,00 €

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