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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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65 QCM pour tester vos connaissances en Littérature française

Marie-Rose Bonnet

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Ce recueil de 65 QCM permet, en proposant quelques brèves informations historiques ainsi que des définitions sur les mouvements et les genres littéraires, de replacer les auteurs présentés dans leur contexte afin de mieux comprendre leurs oeuvres. Grâce aux QCM, vous pourrez - facilement et de façon ludique - vérifier vos connaissances sur les écrivains incontournables ayant forgé la littérature française. Romans, poésie, théâtre ou encore textes scientifiques ou philosophiques : vous découvrirez, à travers les extraits choisis, que chaque période est marquée par une mode (ou des modes) de pensée et d'écriture. Apprendre en s'amusant, c'est possible ! Marie Rose Bonnet, docteure ès Lettres, ancienne chargée de cours en langue et Littérature d'Oc médiévales, est professeure certifiée de Lettres Modernes à la retraite.

Par Marie-Rose Bonnet
Chez Ellipses

|

Auteur

Marie-Rose Bonnet

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire littéraire

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65 QCM pour tester vos connaissances en Littérature française

Marie-Rose Bonnet

Paru le 23/06/2026

200 pages

Ellipses

16,00 €

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