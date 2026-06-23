Le vocabulaire indispensable en malgache A1-A2

Pour voyager, communiquer ou même par curiosité, ce guide est le compagnon idéal pour entrer dans l'univers vivant et chaleureux de la langue malgache ! Ce livre rassemble l'essentiel du vocabulaire utilisé au quotidien à Madagascar, notamment au marché, au restaurant, dans les transports, lors des réunions familiales ou des principales fêtes et célébrations... Il récapitule aussi des expressions courantes et des termes spécifiques liés à la vie des Malgaches, comme lors du kabary, art oratoire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Clair, pratique et accessible, il s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux qui souhaitent renouer avec leurs racines ou tout simplement approfondir leur connaissance de la langue de manière authentique. Pour chacune des 20 thématiques traitées, vous retrouverez : - Un point culturel, - Des mots de vocabulaire à connaître, - Des phrases prêtes à l'emploi, avec des fichiers audio téléchargeables pour aider à assimiler la prononciation et l'intonation, - Des expressions idiomatiques, pour aller plus loin.