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Animer des ateliers en psychiatrie

Aurélie Naulet

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En psychiatrie, nous prenons souvent des détours pour entrer en relation avec les patients et les ateliers d'expression sont un moyen de le faire. L'histoire de la psychiatrie atteste combien l'être humain a un besoin inhérent d'expressivité et que sa capacité à l'exercer devient même vitale. Les ateliers requièrent un cadre fonctionnel et thérapeutique, à la fois dans leur rêverie, leur déploiement et leur évaluation. Animer des ateliers avec des médiations ne s'improvise pas et nécessite une formation théorico-pratique car certaines notions sont indispensables à cette posture. Plusieurs professionnels en psychiatrie peuvent être amenés à animer des ateliers mais animateur est un métier à part entière. En effet, être recruté dans la fonction publique hospitalière en tant qu'animateur relève d'une forme d'hybridation comprenant de l'animation socioculturelle et/ou l'animation thérapeutique. L'animateur exerce une double fonction médiatrice et clinicienne au quotidien pour que le patient s'ouvre dans son être-au-monde et découvre de nouveaux possibles. Ce livre retrace une pratique, celle d'une animatrice qui après vingt ans d'expérience ose prendre sa plume pour en parler. Différents concepts sont abordés le plus souvent illustrés par des situations cliniques d'ateliers et de pratique du métier. Il se propose comme un appui à la mise en place d'ateliers, comme un guidepour des professionnels intéressés par cette pratique.

Par Aurélie Naulet
Chez Champ social Editions

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Auteur

Aurélie Naulet

Editeur

Champ social Editions

Genre

Psychiatrie

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Animer des ateliers en psychiatrie

Aurélie Naulet

Paru le 23/06/2026

216 pages

Champ social Editions

20,00 €

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