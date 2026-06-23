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Le vocabulaire turc au lycée B1-B2

Stéphane de Tapia, Tapia stephane De

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Cet ouvrage de vocabulaire français-turc est organisé autour des six axes annuels proposés par le ministère de l'Education nationale, dont celui fondé sur la culture turque et le " monde turc ". Pour chacun des 18 axes traités, une liste de vocabulaire de plusieurs centaines de termes est proposée, organisée en sous-parties thématiques et enrichie de remarques culturelles. Dans le cas de certaines questions historiques difficiles à aborder, l'auteur a donné place aux débats ouverts sur les questions arménienne, kurde et les relations entre la Turquie et l'Asie centrale turcique. Cet ouvrage est à destination des collégiens, lycéens et des étudiants en BTS ou Licence.

Par Stéphane de Tapia, Tapia stephane De
Chez Ellipses

|

Auteur

Stéphane de Tapia, Tapia stephane De

Editeur

Ellipses

Genre

Turc

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Le vocabulaire turc au lycée B1-B2

Stéphane de Tapia, Tapia stephane De

Paru le 23/06/2026

144 pages

Ellipses

18,00 €

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Scannez le code barre 9782340115828
9782340115828
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