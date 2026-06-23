Le vocabulaire turc au lycée B1-B2

Cet ouvrage de vocabulaire français-turc est organisé autour des six axes annuels proposés par le ministère de l'Education nationale, dont celui fondé sur la culture turque et le " monde turc ". Pour chacun des 18 axes traités, une liste de vocabulaire de plusieurs centaines de termes est proposée, organisée en sous-parties thématiques et enrichie de remarques culturelles. Dans le cas de certaines questions historiques difficiles à aborder, l'auteur a donné place aux débats ouverts sur les questions arménienne, kurde et les relations entre la Turquie et l'Asie centrale turcique. Cet ouvrage est à destination des collégiens, lycéens et des étudiants en BTS ou Licence.