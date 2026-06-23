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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Faire face aux pervers narcissiques

Christine Calonne

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Ce livre permet de mieux comprendre les mécanismes pervers narcissiques dans la relation de couple, dans la famille, au travail et dans la société. Cependant, comprendre n'immunise pas contre l'emprise et la contagion perverse. Christine Calonne propose également des pistes pour y faire face par une reconnexion au corps, à la nature, à la spiritualité, à une communauté de coeur. Agir pour reconstruire son identité nécessite d'apaiser les mécanismes de survie déclenchés par l'emprise. Cela demande une psychothérapie spécifique pour les victimes et pour la perversion narcissique. A travers le témoignage de ses patients, Christine Calonne invite chacun à une prise de conscience de ses mécanismes de survie afin de s'ouvrir à la vie et à son humanité. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux victimes qu'aux agresseurs, à l'entourage et aux intervenants sociaux, désirant améliorer leur accompagnement.

Par Christine Calonne
Chez Ellipses

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Auteur

Christine Calonne

Editeur

Ellipses

Genre

Communication interpersonnelle

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Faire face aux pervers narcissiques

Christine Calonne

Paru le 23/06/2026

250 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340114715
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