Faire face aux pervers narcissiques

Ce livre permet de mieux comprendre les mécanismes pervers narcissiques dans la relation de couple, dans la famille, au travail et dans la société. Cependant, comprendre n'immunise pas contre l'emprise et la contagion perverse. Christine Calonne propose également des pistes pour y faire face par une reconnexion au corps, à la nature, à la spiritualité, à une communauté de coeur. Agir pour reconstruire son identité nécessite d'apaiser les mécanismes de survie déclenchés par l'emprise. Cela demande une psychothérapie spécifique pour les victimes et pour la perversion narcissique. A travers le témoignage de ses patients, Christine Calonne invite chacun à une prise de conscience de ses mécanismes de survie afin de s'ouvrir à la vie et à son humanité. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux victimes qu'aux agresseurs, à l'entourage et aux intervenants sociaux, désirant améliorer leur accompagnement.