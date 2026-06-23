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Liber amicorum

Collectif, LGDJ

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Pierre Crocq était professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Spécialisé en droit des sûretés, des obligations et des biens, il dirigeait également l'Institut d'Etudes judiciaires Pierre Raynaud et présidait l'association des directeurs d'IEJ. Il a consacré toute sa vie professionnelle à l'Université, aux travaux académiques et à la diffusion de la culture juridique française, spécialement au Japon et en Afrique. Par ses enseignements et ses remarquables publications, il a marqué des générations d'étudiants et beaucoup apporté à ses collègues ainsi qu'aux milieux professionnels qu'il a côtoyés. Pour honorer sa mémoire et marquer leur attachement à sa personne et son oeuvre, ses collègues et amis se sont réunis pour réaliser un ouvrage de Mélanges. Points forts Plus de 50 contributions sur les thèmes de prédilection du professeur Pierre Crocq : - Droit des sûretés - Droit comparé (Japon, droit Ohada) - Droit des biens - Droit de la famille - Droit des affaires - Justice

Par Collectif, LGDJ
Chez LGDJ

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Auteur

Collectif, LGDJ

Editeur

LGDJ

Genre

Mélanges

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Liber amicorum

Collectif, LGDJ

Paru le 23/06/2026

600 pages

LGDJ

159,00 €

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