Liber amicorum

Pierre Crocq était professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Spécialisé en droit des sûretés, des obligations et des biens, il dirigeait également l'Institut d'Etudes judiciaires Pierre Raynaud et présidait l'association des directeurs d'IEJ. Il a consacré toute sa vie professionnelle à l'Université, aux travaux académiques et à la diffusion de la culture juridique française, spécialement au Japon et en Afrique. Par ses enseignements et ses remarquables publications, il a marqué des générations d'étudiants et beaucoup apporté à ses collègues ainsi qu'aux milieux professionnels qu'il a côtoyés. Pour honorer sa mémoire et marquer leur attachement à sa personne et son oeuvre, ses collègues et amis se sont réunis pour réaliser un ouvrage de Mélanges. Points forts Plus de 50 contributions sur les thèmes de prédilection du professeur Pierre Crocq : - Droit des sûretés - Droit comparé (Japon, droit Ohada) - Droit des biens - Droit de la famille - Droit des affaires - Justice