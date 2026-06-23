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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Faire face aux troubles de l'attachement

Fanny Bauer-Motti

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Aimer est une traversée. Une traversée faite de regards reçus, de silences hérités, de gestes transmis bien avant que nous sachions les nommer. Sans compréhension, nous restons souvent prisonniers de répétitions que nous croyons être des fatalités : toujours les mêmes relations, les mêmes impasses, les mêmes douleurs. Ce livre propose un voyage au coeur de l'attachement, là où se tissent nos manières d'aimer, de nous lier, de nous protéger ou de craindre la perte. Il permet de se comprendre, mais aussi de comprendre l'autre : un conjoint évitant, une proche anxieuse, l'être qui vit constamment dans la peur de l'abandon. La névrose d'abandon, l'évitement affectif, l'angoisse du lien y sont abordés comme des réponses humaines à des histoires profondes. S'appuyant sur les théories psychologiques de l'attachement, les neurosciences affectives et une clinique nourrie de rencontres multiculturelles, l'ouvrage déploie une pédagogie de transmission universelle.

Par Fanny Bauer-Motti
Chez Ellipses

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Auteur

Fanny Bauer-Motti

Editeur

Ellipses

Genre

Connaissance de soi

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Faire face aux troubles de l'attachement

Fanny Bauer-Motti

Paru le 23/06/2026

250 pages

Ellipses

19,50 €

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