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La note de synthèse

Boris Bernabé, Michaël Poyet

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Cet ouvrage a pour ambition de donner une véritable méthodologie et les clés essentielles pour maîtriser l'exercice de la note de synthèse, l'un des plus redoutés des épreuves d'admissibilité de l'examen d'accès aux CRFPA. Un entraînement intensif est fondamental pour réussir. Il est aussi indispensable de s'approprier au préalable une méthode efficace. Avec cet ouvrage, les candidats accèderont à une compréhension globale de l'exercice, connaitront les pièges à éviter, et bénéficieront d'astuces pour gagner du temps. Des dossiers complets sont expliqués pas à pas, pour s'entrainer efficacement dans les conditions de l'examen, sur des sujets d'actualités : l'intelligence artificielle, les drones, l'open data des décisions de justice, le droit d'asile... Points forts - des exercices variés et corrigés, pour une mise en pratique directe de la méthodologie - une table des questions pour trouver rapidement les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les candidats

Par Boris Bernabé, Michaël Poyet
Chez LGDJ

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Auteur

Boris Bernabé, Michaël Poyet

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

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La note de synthèse

Boris Bernabé, Michaël Poyet

Paru le 23/06/2026

450 pages

LGDJ

39,50 €

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Scannez le code barre 9782275164823
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