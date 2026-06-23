Construction métallique : du plan au dimensionnement

La construction métallique mobilise des compétences en conception, calcul et mise en oeuvre. Cet ouvrage propose une présentation claire et structurée de ses principes fondamentaux, fondée sur une démarche méthodologique et opérationnelle. Après une introduction à la lecture et à la conception des plans, le livre présente les principaux types d'assemblages, courants et complexes, boulonnés ou soudés, en précisant leurs principes de fonctionnement. Les actions appliquées aux structures et leurs combinaisons sont ensuite abordées, avant le dimensionnement des éléments usuels des charpentes métalliques. Les applications pratiques, illustrées par des schémas, exemples de calcul et exercices, font de cet ouvrage un outil destiné à l'enseignement et à la pratique professionnelle. Destiné aux étudiants en génie civil et sciences industrielles, aux enseignants, aux techniciens supérieurs et aux ingénieurs, ce livre vous accompagne dans l'acquisition des méthodes essentielles de calcul et de conception des structures métalliques, conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur.