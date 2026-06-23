Le sommeil de l'enfant est une préoccupation majeure pour de nombreuses familles. Réveils nocturnes, difficultés d'endormissement, fatigue diurne, troubles du comportement ou inquiétudes liées à la croissance sont autant de situations qui interrogent et parfois épuisent les parents. Pourtant, le sommeil de l'enfant et de l'adolescent obéit à des mécanismes physiologiques précis, qui évoluent avec l'âge et peuvent être compris, accompagnés et, dans la majorité des cas, améliorés. Cet ouvrage a été pensé comme un outil de compréhension et de soutien, permettant aux parents de mieux comprendre les mécanismes du sommeil, de repérer les situations qui relèvent du développement normal et celles qui nécessitent un accompagnement, et de retrouver peut-être ainsi une relation plus sereine au sommeil de leur enfant ou de leur adolescent. Ce livre aborde notamment des questions emblématiques telles que : - Comment le sommeil influence-t-il le développement de l'enfant ? - Comment prendre en charge le trouble insomnie chez l'enfant ? - Qu'est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil chez les enfants ? - Pourquoi les adolescents ont-ils souvent des difficultés de sommeil ? - Comment diagnostiquer les troubles du sommeil chez les enfants ?