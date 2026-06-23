Lacan et le réel

Ce livre porte sur ce qu'est le réel selon la perspective de la psychanalyse orientée par l'enseignement de Jacques Lacan. Suivant des thèses de Lacan, l'auteur démontre ce qui distingue la psychanalyse et la philosophie, à partir notamment de ce qu'on entend par réalité, vérité, connaissance et acte. Dans ce parcours, une nécessité s'impose, qu'est-ce qu'on entend par politique. Il est essentiel de suivre le concept d'acte et ses liens avec la logique pour éclairer notamment la dimension de l'impuissance et de l'impossible avec ses conséquences, pour le philosophe et pour le psychanalyste. Ce livre ne porte pas sur la psychanalyse avec la philosophie mais il permet de saisir ce qu'on entend par Lacan anti-philosophe. L'auteur compare ici Lacan entre autres à Rousseau et Pascal en gardant comme horizon le rapport du sujet à l'acte.