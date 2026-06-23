Vieillir et préserver sa santé mentale

Chacun souhaite pour soi-même et ses proches vieillir en bonne santé. Mais le vieillissement s'accompagne d'une vulnérabilité physique et psychique ainsi que de nombreux évènements comme la retraite, l'éloignement des enfants, des deuils et pertes successives. C'est ainsi que la santé mentale de nos aînés peut être impactée gravement d'autant plus si leur vie est marquée par l'isolement. Chacun sait que la question du vieillissement de la population et de sa prise en compte a pris beaucoup de retard dans notre pays. Chacun a pu également prendre conscience, à l'occasion de l'épidémie de covid et de certaines révélations sur la grande misère des EHPAD, qu'il s'agit là d'une réelle et urgente question de société. Mais au-delà de la dimension physique du vieillissement, la santé mentale des aînés demeure trop souvent reléguée au second plan, alors même qu'elle conditionne le bien-être, l'autonomie et la qualité de vie des séniors. C'est pourquoi nous avons choisi, pour ce numéro, d'apporter notre modeste contribution à la réflexion sur le sujet.