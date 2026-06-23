L’invention d’un pouvoir sans domination

Cet ouvrage vise à étudier la tentative philosophique à l'époque moderne qui a pour but de concilier la tension entre la souveraineté absolue et l'autonomie individuelle. Autrement dit, la constitution du pouvoir souverain sans domination est-elle possibleâ? Il conviendrait en effet de chercher la souveraineté sans domination dans la réflexion et la modification des théories de Hobbes et de Rousseau. En gardant la souveraineté absolue du peuple, inaliénable et indivisible, il faudrait protéger par la loi l'expression de l'opinion de l'individu, et son droit inaliénable de contester et de résister. Cela ne conduirait qu'au bien commun et à celui de chaque individu. LIANG Pang est diplômé de l'université de Pékin et titulaire d'un doctorat en philosophie politique de l'Université de Paris. Il est professeur adjoint au Centre de recherche sur la politique chinoise de l'université de Pékin. Ses recherches portent sur la philosophie politique moderne et la théorie sociale (occidentale et chinoise)