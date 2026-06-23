Almanach d'un printemps tardif

"Un jour, j'apprends que mon corps, partenaire fidèle et athlétique fabrique en sourdine sa propre destruction. J'ai de la chance, me dit-on c'est un organe non vital qui est touché. Mais la perte de confiance dans cette "belle machine" que j'ai habitée jusque-là, m'oblige à remettre en question tous mes fonctionnements. Une fois sortie de l'ahurissement, je décide d'écrire. Ce texte est un parcours de renaissance. Des mots pour chaque jour, l'éphéméride d'un retour à la vie et le retour de la vie. L'intime se tisse avec les gestations et les transformations de la saison. "