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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Almanach d'un printemps tardif

Sandra Gargowitsch

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"Un jour, j'apprends que mon corps, partenaire fidèle et athlétique fabrique en sourdine sa propre destruction. J'ai de la chance, me dit-on c'est un organe non vital qui est touché. Mais la perte de confiance dans cette "belle machine" que j'ai habitée jusque-là, m'oblige à remettre en question tous mes fonctionnements. Une fois sortie de l'ahurissement, je décide d'écrire. Ce texte est un parcours de renaissance. Des mots pour chaque jour, l'éphéméride d'un retour à la vie et le retour de la vie. L'intime se tisse avec les gestations et les transformations de la saison. "

Par Sandra Gargowitsch
Chez Le Réalgar

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Auteur

Sandra Gargowitsch

Editeur

Le Réalgar

Genre

Poésie

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Almanach d'un printemps tardif

Sandra Gargowitsch

Paru le 23/06/2026

76 pages

Le Réalgar

15,00 €

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