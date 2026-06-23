La biochimie médicale pour les débutants

Cet ouvrage s'adresse aux lycéens qui souhaitent s'orienter vers des études de médecine (PASS-LAS), mais aussi à tous ceux qui penchent vers des études scientifiques, qu'elles soient plutôt théoriques en faculté de sciences ou plus appliquées en école d'ingénieur ou en IUT. Il est rédigé en suivant une orientation volontairement simplificatrice, afin de permettre au débutant l'accès aux notions générales de biochimie médicale. Celles-ci sont déclinées en différents chapitres qui balaient l'ensemble du programme enseigné en première année de médecine. Cet ouvrage se veut donc une introduction à des concepts aussi variés que la bioénergétique et les différentes classes de nutriments, les vitamines et les métaux dans l'organisme humain, les hormones et le patrimoine génétique. Les définitions s'accompagnent de nombreuses illustrations ainsi que d'exemples pratiques mettant en évidence l'intérêt d'étudier ces différents concepts, le tout complété par des références aux scientifiques à l'origine de ces découvertes et parfois au contexte historique.