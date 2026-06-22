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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon cahier de littérature

Sophie Poteau

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> Un cahier de littérature CM ludique et clé en main dédié au plaisir de lire grâce à une approche ludique et immersive ! > Ce cahier est proposé avec En route pour la littérature, une méthode terrain testée en classe qui permet d'aborder : - en français : lecture, culture littéraire, écriture, oral, vocabulaire ; - en transversalité : histoire, anglais, géographie, maths, EMC, sciences. > Les outils de cette collection laissent l'enseignant libre de varier son programme de lecture annuel, à utiliser en simple ou double niveau. > La structure du cahier est récurrente pour chaque roman avec : - une ouverture pour présenter l'oeuvre - des questionnaires de compréhension - des pages spécifiques pour les défis - des jeux (grilles de mots cachés, mots mystères, dessins, production d'écrits, quiz...) + du matériel détachable en couleur (étiquettes à découper, marque-pages...) Quand les livres pour l'école deviennent leurs livres préférés !

Par Sophie Poteau
Chez Hatier

|

Auteur

Sophie Poteau

Editeur

Hatier

Genre

Français CM1

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Mon cahier de littérature

Sophie Poteau

Paru le 22/06/2026

64 pages

Hatier

5,70 €

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Scannez le code barre 9782401121072
9782401121072
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