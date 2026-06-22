Mon cahier de littérature

> Un cahier de littérature CM ludique et clé en main dédié au plaisir de lire grâce à une approche ludique et immersive ! > Ce cahier est proposé avec En route pour la littérature, une méthode terrain testée en classe qui permet d'aborder : - en français : lecture, culture littéraire, écriture, oral, vocabulaire ; - en transversalité : histoire, anglais, géographie, maths, EMC, sciences. > Les outils de cette collection laissent l'enseignant libre de varier son programme de lecture annuel, à utiliser en simple ou double niveau. > La structure du cahier est récurrente pour chaque roman avec : - une ouverture pour présenter l'oeuvre - des questionnaires de compréhension - des pages spécifiques pour les défis - des jeux (grilles de mots cachés, mots mystères, dessins, production d'écrits, quiz...) + du matériel détachable en couleur (étiquettes à découper, marque-pages...) Quand les livres pour l'école deviennent leurs livres préférés !