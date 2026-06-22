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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Destination Français

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

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Le fichier élève CM2 : des activités de grammaire , conjugaison , orthographe ou vocabulaire , les dictées et les collectes de mots qui s'articulent autour d'un thème hebdomadaire. Une pédagogie explicite conforme au Programme 2025, pour un enseignement efficace de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du vocabulaire. Le fichier élève CM2 propose 4 pages d'activités chaque semaine, autour d'un thème hebdomadaire (issu du programme de culture littéraire et artistique du cycle 3), avec : Une carte mentale à compléter pour formaliser la règle et vérifier la compréhension de la notion. Un rituel de collecte de mots pour enrichir le lexique des élèves. Des exercices d'entrainement progressifs en autonomie. Une production d'écrit court . Une dictée quotidienne (tous les textes sont à retrouver dans le guide pédagogique). + Une banque d'exercices en fin de fichier pour faciliter la révision et la différenciation. La méthode Destination Français Une démarche précise permettant à l'enseignant de rendre son enseignement du français plus explicite. Une organisation hebdomadaire simple, récurrente et facile à mettre en place. Une mise en oeuvre aisée en double niveau CM1-CM2 grâce à des séquences communes, de la différenciation et des ateliers autonomes. Un apprentissage vivant qui motive l'élève : jeux linguistiques, courtes productions écrites, séances d'activités physiques (APQ)... + La version numérique du fichier élève à vidéoprojeter , téléchargeable gratuitement pour les adoptants avec : - Une trousse interactive (zoom, cache, annotations...), des liens cliquables vers les vidéos et un comparateur de documents parfaitement adapté pour la vidéoprojection. - Tous les exercices cliquables pour un affichage en grand optimisé avec les corrigés. Enseignants ayant équipé au minimum 50% de leur classe avec le fichier papier. .

Par Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond
Chez Nathan

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Auteur

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

Editeur

Nathan

Genre

Français CM1

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Destination Français

Mallory Tinena-Monhard, Odile Fleury, Hélène Florimond

Paru le 03/07/2026

168 pages

Nathan

6,90 €

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