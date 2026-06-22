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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

L'avis de Vian

Béja, Nataël

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L'Avis de Vian propose une immersion graphique dans la vie et l'oeuvre d'un créateur majeur du XXe siècle : écrivain, musicien de jazz, ingénieur, inventeur d'identités multiples et figure emblématique de Saint-Germain-des-Prés. Le livre revient sur les moments fondateurs de son parcours : son enfance dans un milieu cultivé et musical, sa santé fragile qui marque toute sa vie, ses débuts d'écrivain, ses engagements artistiques et son rapport passionné à la création. Un portrait sensible et incarné Le récit s'ouvre sur l'épisode tragique de la mort de Vian lors de la projection du film tiré de J'irai cracher sur vos tombes, avant de remonter le fil de sa vie pour comprendre l'homme, ses influences et la naissance de son oeuvre. Cette construction donne au livre : - une dimension narrative forte, - une lecture accessible, même pour ceux qui connaissent peu l'auteur.

Par Béja, Nataël
Chez Editions Cairn

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Auteur

Béja, Nataël

Editeur

Editions Cairn

Genre

Divers

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L'avis de Vian

Béja, Nataël

Paru le 22/06/2026

104 pages

Editions Cairn

24,00 €

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Scannez le code barre 9791070066317
9791070066317
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