L'Avis de Vian propose une immersion graphique dans la vie et l'oeuvre d'un créateur majeur du XXe siècle : écrivain, musicien de jazz, ingénieur, inventeur d'identités multiples et figure emblématique de Saint-Germain-des-Prés. Le livre revient sur les moments fondateurs de son parcours : son enfance dans un milieu cultivé et musical, sa santé fragile qui marque toute sa vie, ses débuts d'écrivain, ses engagements artistiques et son rapport passionné à la création. Un portrait sensible et incarné Le récit s'ouvre sur l'épisode tragique de la mort de Vian lors de la projection du film tiré de J'irai cracher sur vos tombes, avant de remonter le fil de sa vie pour comprendre l'homme, ses influences et la naissance de son oeuvre. Cette construction donne au livre : - une dimension narrative forte, - une lecture accessible, même pour ceux qui connaissent peu l'auteur.