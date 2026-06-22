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#Imaginaire

La rage de Corrigan

Helen Harper

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Dans le monde des métamorphes, "moderniser" signifie parfois voler ce qui vous appartient depuis des siècles. Alors que Mack est en sécurité à l'académie des mages et que la Fraternité savoure une paix précaire, Corrigan profite du répit pour poursuivre la modernisation du monde des métamorphes. Mais ses méthodes peu orthodoxes le conduisent à la Tour de Londres, où il projette de dérober un sceau ancestral, quitte à risquer un cambriolage aux conséquences imprévisibles. Et c'est compter sans Mack, qui décide de jouer les voleuses à son tour... #Métamorphes #Alpha #Action

Par Helen Harper
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Helen Harper

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La rage de Corrigan

Helen Harper

Paru le 22/06/2026

168 pages

MXM Bookmark

13,00 €

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Scannez le code barre 9791038144262
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