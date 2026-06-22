The game changers

Quand le bad boy du football américain décide de jouer les entremetteurs, c'est lui qui risque de perdre la partie. Je n'aurais jamais dû ouvrir ma porte à Giselle Riley. Cette petite blonde de vingt-quatre ans d'une innocence effrayante, génie de l'informatique et vierge de surcroît, a semé le chaos dans ma vie bien rangée. Première erreur de ma carrière. Moi, le bad boy du football américain réputé pour ma liste de conquêtes longue comme le bras, je me retrouve à prodiguer des conseils en matière de relations amoureuses. Pire, à chaperonner ses sorties désastreuses en rongeant mon frein. Le problème, c'est que voir défiler ses prétendants me rend vert de jalousie, même si je suis censé rester à ma place, celle du pote protecteur qui ne la mérite pas. Car je n'ai rien à offrir à une fille comme elle. Je suis peut-être le meilleur wide receiver du pays, mais comment la convaincre qu'un bad boy peut changer les règles du jeu ? #FriendsToLovers #FootballAméricain #SlowBurn