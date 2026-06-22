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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The game changers

Ilsa Madden-Mills

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Quand le bad boy du football américain décide de jouer les entremetteurs, c'est lui qui risque de perdre la partie. Je n'aurais jamais dû ouvrir ma porte à Giselle Riley. Cette petite blonde de vingt-quatre ans d'une innocence effrayante, génie de l'informatique et vierge de surcroît, a semé le chaos dans ma vie bien rangée. Première erreur de ma carrière. Moi, le bad boy du football américain réputé pour ma liste de conquêtes longue comme le bras, je me retrouve à prodiguer des conseils en matière de relations amoureuses. Pire, à chaperonner ses sorties désastreuses en rongeant mon frein. Le problème, c'est que voir défiler ses prétendants me rend vert de jalousie, même si je suis censé rester à ma place, celle du pote protecteur qui ne la mérite pas. Car je n'ai rien à offrir à une fille comme elle. Je suis peut-être le meilleur wide receiver du pays, mais comment la convaincre qu'un bad boy peut changer les règles du jeu ? #FriendsToLovers #FootballAméricain #SlowBurn

Par Ilsa Madden-Mills
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Ilsa Madden-Mills

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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The game changers

Ilsa Madden-Mills

Paru le 22/06/2026

392 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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