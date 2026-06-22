Le prix du succès

Marco n'a jamais respecté les règles. Ben, lui, n'a jamais osé les briser. Marco Chase est le chanteur de Static, un groupe de rock mondialement connu et couronné de succès. Son image de mauvais garçon n'est pas simplement entretenue pour ses fans : c'est lui à cent pour cent. Son passé est rempli de coups d'un soir, de mauvaises décisions et de trous de mémoire. Marco n'a jamais vu des barreaux qu'il n'a pas voulu secouer... et dès l'instant où il pose les yeux sur lui, il veut vraiment secouer ceux de la cage du gentil et innocent Ben Selden. Ben Selden vient d'une famille baptiste fondamentaliste. Il est tiraillé entre son homosexualité, et les enseignements de toute une vie qui lui disent que, s'il est découvert, son Dieu le condamnera et sa famille le rejettera. Avec son avenir tout tracé pour lui sans qu'il le veuille, Ben est au point de rupture quand il rencontre Marco. Les taquineries, le flirt et l'intérêt évident de Marco éveillent une faim chez Ben, et il sait que ce pourrait être sa seule chance de répondre à son attirance pour un homme... s'il est assez courageux pour la saisir. Il ne s'attend pas à ce que Marco soit son sauveur, mais peut-être que ce n'est pas ce dont Ben a besoin. Peut-être qu'il a simplement besoin que quelqu'un croie suffisamment en lui pour qu'il soit prêt à se sauver tout seul. #Rockstar #OpposésS'attirent #AmourImpossible