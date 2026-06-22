Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le prix du succès

Lisa Henry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marco n'a jamais respecté les règles. Ben, lui, n'a jamais osé les briser. Marco Chase est le chanteur de Static, un groupe de rock mondialement connu et couronné de succès. Son image de mauvais garçon n'est pas simplement entretenue pour ses fans : c'est lui à cent pour cent. Son passé est rempli de coups d'un soir, de mauvaises décisions et de trous de mémoire. Marco n'a jamais vu des barreaux qu'il n'a pas voulu secouer... et dès l'instant où il pose les yeux sur lui, il veut vraiment secouer ceux de la cage du gentil et innocent Ben Selden. Ben Selden vient d'une famille baptiste fondamentaliste. Il est tiraillé entre son homosexualité, et les enseignements de toute une vie qui lui disent que, s'il est découvert, son Dieu le condamnera et sa famille le rejettera. Avec son avenir tout tracé pour lui sans qu'il le veuille, Ben est au point de rupture quand il rencontre Marco. Les taquineries, le flirt et l'intérêt évident de Marco éveillent une faim chez Ben, et il sait que ce pourrait être sa seule chance de répondre à son attirance pour un homme... s'il est assez courageux pour la saisir. Il ne s'attend pas à ce que Marco soit son sauveur, mais peut-être que ce n'est pas ce dont Ben a besoin. Peut-être qu'il a simplement besoin que quelqu'un croie suffisamment en lui pour qu'il soit prêt à se sauver tout seul. #Rockstar #OpposésS'attirent #AmourImpossible

Par Lisa Henry
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Lisa Henry

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le prix du succès par Lisa Henry

Commenter ce livre

 

Le prix du succès

Lisa Henry

Paru le 22/06/2026

287 pages

MXM Bookmark

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038123724
9791038123724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.