"Je ne suis plus ni Modersohn ni Paula Becker. Je suis Moi" . Worspswede, Allemagne, début du XXe siècle. La peintre Paula Modersohn-Becker vit avec son mari, entourée d'amis artistes : le poète Rainer Maria Rilke et la sculptrice Clara Westhoff. Mais au sein de la communauté, son travail visionnaire peine à émerger. A l'aube de son 30e anniversaire, poussée par le besoin de s'accomplir, elle quitte tout pour s'installer à Paris afin de s'assumer comme femme et artiste. Pourra-t-elle trouver dans la capitale des Arts la reconnaissance qui lui manque tant ? Pourra-t-elle enfin vivre en femme libre ? Paula Becker, La peinture faite femme est à la fois un roman biographique inspiré et une oeuvre profondément féministe cheminant entre amour, aventures, deuil, peinture expressionniste et quête de soi. Maïa Brami est écrivaine, poète, dramaturge et dirige des ateliers d'écriture. Son travail s'articule autour du monde de l'enfance, des femmes et de la musique. Elle a publié plus d'une vingtaine de livres primés et traduits dans différents pays.