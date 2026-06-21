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Fête de pères

William Ngoma

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Une génération sans de potentiels pères est une génération qui erre sans identité. Lorsque les pères assument leur rôle sacré, ils réveillent l'ADN moral et spirituel de leur lignée. Ils enseignent par leur présence, guident par leur compassion et façonnent par l'exemple. La dignité n'est pas un vêtement que l'on porte ; c'est un parfum que l'on dégage. Le but ultime d'un père va bien au-delà de l'éducation quotidienne ; il consiste à discerner et à nourrir le destin unique que Dieu a inscrit en chaque enfant. Le père est présenté comme un intendant et un gardien, dont la responsabilité est de former des individus qui honoreront Dieu et impacteront leur époque. Par ses paroles, ses prières et son exemple, il forge un héritage éternel de caractère et de foi.

Par William Ngoma
Chez Les Impliqués

|

Auteur

William Ngoma

Editeur

Les Impliqués

Genre

Vie chrétienne

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Fête de pères

William Ngoma

Paru le 21/06/2026

198 pages

Les Impliqués

22,00 €

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