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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Lili va à l'école

Marie Dortier, Claire Rigaud

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Niveau 5 - Lili va à l'école Les aventures de Lili Puce : la collection pour lire et aimer lire ! Des premières lectures pleines de fantaisie : - Des histoires mettant en scène Lili, une petite fille de 5 cm. Malicieuse et enjouée, elle vit de nombreuses aventures ! - Des illustrations joyeuses et hautes en couleurs. Des albums pour lire en autonomie tout au long du CP : - 5 niveaux sur l'année : un album pour chaque période. - Une progression des graphèmes conforme aux recommandations du programme 2025. Des albums pour travailler la compréhension : - " As-tu compris l'histoire ? " : une rubrique pour donner du sens à la lecture. - " Si tu étais Lili... " : une rubrique pour stimuler l'imagination et inviter à la discussion. - Un livret pédagogique téléchargeable associé à chaque album. En partenariat avec Bookinou la conteuse recommandée par l'Education nationale. Les autrices Marie Dortier est illustratrice de presse et de littérature jeunesse. Elle est aussi directrice artistique dans le secteur de l'édition depuis plus de dix ans. Claire Rigaud est orthophoniste, spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux. Passionnée par l'enfant et son développement, elle est toujours en recherche d'outils alternatifs pour mieux le comprendre et l'accompagner.

Par Marie Dortier, Claire Rigaud
Chez MDI

|

Auteur

Marie Dortier, Claire Rigaud

Editeur

MDI

Genre

Lecture, écriture

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Lili va à l'école

Marie Dortier, Claire Rigaud

Paru le 09/10/2026

32 pages

MDI

5,50 €

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Scannez le code barre 9782223011544
9782223011544
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