J'écris des mots MG-GS

Un cahier ardoise pour s'entrainer à écrire ses premiers mots ! - Une surface effaçable et un papier résistant permettant un usage répété au sein d'une classe. Ce cahier ardoise est compatible avec tous les feutres et crayons effaçables les plus couramment utilisés en classe. - Un petit format parfaitement adapté à l'âge des élèves (22 x 17 cm, à l'italienne) et un cahier bien à plat lorsqu'il est ouvert. - Un entrainement ludique et progressif pour écrire ses premiers mots. - Une activité récurrente , afin de favoriser le travail en autonomie. Dans la même collection, découvrez Mon cahier ardoise - Le son des lettres . L'autrice Sandra Barabinot est professeure des écoles depuis 15 ans dans l'académie de Créteil. Elle enseigne actuellement en maternelle après avoir travaillé plusieurs années en cycle 2. Son travail s'inspire de la pédagogie Montessori, qui souligne l'importance de l'entrée dans la lecture par le son dès la petite enfance. Elle anime le compte Instagram La classe de Moscaïa .