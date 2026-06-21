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J'écris des mots MG-GS

Sandra Barabinot

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Un cahier ardoise pour s'entrainer à écrire ses premiers mots ! - Une surface effaçable et un papier résistant permettant un usage répété au sein d'une classe. Ce cahier ardoise est compatible avec tous les feutres et crayons effaçables les plus couramment utilisés en classe. - Un petit format parfaitement adapté à l'âge des élèves (22 x 17 cm, à l'italienne) et un cahier bien à plat lorsqu'il est ouvert. - Un entrainement ludique et progressif pour écrire ses premiers mots. - Une activité récurrente , afin de favoriser le travail en autonomie. Dans la même collection, découvrez Mon cahier ardoise - Le son des lettres . L'autrice Sandra Barabinot est professeure des écoles depuis 15 ans dans l'académie de Créteil. Elle enseigne actuellement en maternelle après avoir travaillé plusieurs années en cycle 2. Son travail s'inspire de la pédagogie Montessori, qui souligne l'importance de l'entrée dans la lecture par le son dès la petite enfance. Elle anime le compte Instagram La classe de Moscaïa .

Par Sandra Barabinot
Chez MDI

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Auteur

Sandra Barabinot

Editeur

MDI

Genre

Ecriture, lecture

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J'écris des mots MG-GS

Sandra Barabinot

Paru le 16/06/2026

MDI

6,50 €

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Scannez le code barre 9782223011759
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