Romain porte en lui un secret enseveli depuis soixante ans : son vécu de médecin au bagne de Cayenne, l'une des plus sombres blessures de l'histoire française. Un passé traversé par l'horreur, les trahisons, quelques gestes de courage et la possibilité, fragile, de la rédemption. Dans une case ouverte au vent et au calme, il se confie peu à peu à Pierre qui devient son dernier témoin. Ce qu'il lui communique est bien plus qu'un récit : un héritage moral, une promesse à tenir, un appel à choisir la lumière même au coeur des ténèbres. Trente ans plus tard, Pierre rouvre ce cahier. Aux mots de Romain se mêlent les annotations secrètes de son propre père, ravivant les silences, les dettes et les chemins interrompus. Entre mémoire familiale, vocation médicale et destin des oubliés de l'Histoire, La tragédie d'Hippocrate est un ouvrage puissant sur la transmission, la culpabilité et le devoir de redonner voix à ceux que le temps a voulu effacer.