Bras de fer dans une salle de bain

C'est les grandes vacances. Lila, Jasmine, Bertie... je ne les reverrai plus avant la fin des temps. La rentrée, c'est dans mille ans ! Bon. Je me dis, pas de panique ma grande, il faut juste respirer, comme dit maman. Ce qui est un peu idiot parce que je ne fais que ça, respirer, toute la journée ! Donc je continue de respirer et je vais me brosser les dents parce que quand je pense à maman, j'entends toujours le mot " brosse à dents " dans ma tête, comme une légère petite brise qui me souffle d'aller rapido changer d'haleine. Et là, paf, je le vois dans le miroir... Rien ne va plus pour notre héroïne depuis que son pire ennemi s'est installé dans le miroir de la salle de bain. Comment faire pour se débarrasser de cet intrus ? Du haut de ses 9 ans, Zélinette Pitchoune déballe en vrac son sac, ses doutes et ses réflexions sur le beau, le moche, le bof, le normal et le carrément bizarre.