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L'Ombre et la Fleur

Ghislain Brosseau

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Eradiata, voleur banni et archer redoutable, erre seul jusqu'à la cité de Hauterive, où l'ordre et la loi semblent offrir une chance de rédemption. Intégré comme Gardien, il tente de contenir ses instincts et de se reconstruire, guidé par une discipline nouvelle, ainsi que par Elwyn, qui incarne ce qu'il pourrait devenir. Pourtant, l'ombre qu'il porte en lui ne disparaît pas. Entre missions, tentations et manipulations, Eradiata se retrouve tiraillé entre deux mondes : celui de l'ordre, exigeant et inflexible, et celui des marges, où il excelle. Sur sa route, il rencontre Sofie, une enfant des rues à la couronne de fleurs, à laquelle il fait une promesse. Une promesse capable de tout changer. Eradiata devra choisir : fuir ce qu'il est ou l'assumer pleinement...

Par Ghislain Brosseau
Chez Hello Editions

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Auteur

Ghislain Brosseau

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

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L'Ombre et la Fleur

Ghislain Brosseau

Paru le 19/06/2026

154 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791044325471
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